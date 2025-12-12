В октябре профицит внешней торговли России упал на 19%Показатель сократился до $11,1 млрд
В сентябре показатель составил $13,7 млрд. Относительно октября 2024 г. профицит внешней торговли вырос на 22,7% с $9,1 млрд.
С начала года (январь – октябрь 2025 г.) профицит уменьшился на 7,4%: до $101,5 млрд со $109,6 млрд.
10 декабря Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что положительное сальдо внешней торговли по итогам января – октября 2025 г. уменьшилось по сравнению с показателем годом ранее на 7,75% до $115,4 млрд. Экспорт снизился на $15,2 млрд до $339,8 млрд, импорт сократился на $5,5 млрд до $224,4 млрд.
«РИА Новости» со ссылкой на анализ открытых данных писало, что Россия заняла третье место среди стран «большой двадцатки» (G20) по уровню профицита внешней торговли.