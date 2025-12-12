В октябре профицит внешней торговли России упал на 19%

10 декабря Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что положительное сальдо внешней торговли по итогам января – октября 2025 г. уменьшилось по сравнению с показателем годом ранее на 7,75% до $115,4 млрд. Экспорт снизился на $15,2 млрд до $339,8 млрд, импорт сократился на $5,5 млрд до $224,4 млрд.