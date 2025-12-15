Правительство утвердило бюджетный прогноз России до 2042 года

Бюджетный прогноз содержит прогноз основных параметров федерального бюджета до 2042 г., включая финансирование национальных проектов и государственных программ за пределами планового периода. Эти показатели учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год. Бюджетный прогноз разрабатывается один раз в шесть лет на срок 12 лет и более на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития.