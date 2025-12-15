Газета
Правительство утвердило бюджетный прогноз России до 2042 года

Правительство России утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 г. Об этом сообщили в кабмине. При подготовке документа учли задачи по достижению национальных целей развития, утвержденных президентом, необходимость выполнения социальных обязательств, а также реализацию нацпроектов и госпрограмм.

Бюджетный прогноз сформирован на основе двух вариантов долгосрочного прогноза социально-экономического развития, подготовленных Минэкономразвития: базового и консервативного.

Базовый сценарий предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 г. в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, согласно этому варианту, к 2042 г. в реальном выражении превысят уровень 2019 г. более чем в два раза.

Бюджетный прогноз содержит прогноз основных параметров федерального бюджета до 2042 г., включая финансирование национальных проектов и государственных программ за пределами планового периода. Эти показатели учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год. Бюджетный прогноз разрабатывается один раз в шесть лет на срок 12 лет и более на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития.

20 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. в третьем чтении. Согласно закону, прогнозный объем ВВП в 2026 г. составит 235,067 трлн руб., инфляция не должна превысить 4%. Доходы федерального бюджета на 2026 г. запланированы в объеме 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб.

