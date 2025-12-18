Reuters: курс доллара снизился после слабого роста инфляции в США
Доллар США снизился по отношению к основным мировым валютам после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в стране. Об этом пишет Reuters. Согласно информации министерства труда США, инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.
На этом фоне курс доллара опустился на 0,14% по отношению к японской иене – до 155,43 иены, а также снизился на 0,26% к швейцарскому франку – до 0,793.
Европейская валюта, напротив, немного укрепилась после того, как Европейский центральный банк сохранил ключевые процентные ставки без изменений и отметил устойчивость экономики еврозоны к глобальным торговым потрясениям. Курс евро вырос на 0,12% до $1,1753.
Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине основных валют, снизился на 0,15% и составил 98,22.
18 декабря Банк России понизил на 0,35 руб. курс доллара на 19 декабря. Показатель уменьшился с 80,38 руб. до 80,03 руб.