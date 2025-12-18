Reuters: курс доллара снизился после слабого роста инфляции в США

Доллар США снизился по отношению к основным мировым валютам после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в стране. Об этом пишет Reuters. Согласно информации министерства труда США, инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.