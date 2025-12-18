Банк России понизил курс доллара на 19 декабря
Банк России понизил на 0,35 руб. курс доллара на 19 декабря. Показатель уменьшился с 80,38 руб. до 80,03 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро при этом незначительно вырос. ЦБ повысил его с 94,15 руб. до 94,25 руб. (+0,10 руб.). Юань упал на 0,04 руб., до 11,33 руб. против 11,37 руб. на 18 декабря.
Регулятор сообщал, что 30 декабря курсы валют будут зафиксированы, показатели сохранятся на время новогодних праздников. Новые значения, которые начнут действовать с 13 января, ЦБ должен установить в первый рабочий день следующего года – 12 января.
2 декабря «Ведомости» писали, что с начала 2025 г. рубль укрепился на 24,05%. В первый рабочий день Банка России текущего года, 10 января, курс доллара достиг 102,29 руб.