Банк России 30 декабря зафиксирует курс валют до конца праздников
Центральный банк России в последний рабочий день текущего года, 30 декабря, установит официальные курсы иностранных валют к рублю с 31 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г.
В первый рабочий день следующего года, 12 января, Центробанк установит курсы, которые будут действовать с 13 января. Таким же образом регулятор обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы.
2 декабря «Ведомости» писали, что с начала года рубль укрепился на 24,05%. В первый день 2025 г. после праздников, 10 января, курс доллара достиг 102,29 руб.
Предстоящие новогодние каникулы составят 12 дней и продлятся с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. В последнюю неделю декабря в этом году граждане выйдут на работу только в понедельник и вторник. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб говорила, что предстоящие новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние 12 лет. По его данным, с 2013 г. их продолжительность обычно составляла 10 или 11 дней.