Банк России 30 декабря зафиксирует курс валют до конца праздников

Предстоящие новогодние каникулы составят 12 дней и продлятся с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. В последнюю неделю декабря в этом году граждане выйдут на работу только в понедельник и вторник. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб говорила, что предстоящие новогодние каникулы станут самыми продолжительными за последние 12 лет. По его данным, с 2013 г. их продолжительность обычно составляла 10 или 11 дней.