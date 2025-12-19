Путин: рост производительности труда в стране остается крайне низким
Рост производительности труда в стране остается крайне низким и требует кардинальных изменений, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».
«У нас рост производительности труда скромный – 1%. Вот это нужно менять», - сказал Путин.
При этом Путин указал, что уровень безработицы в России продолжает снижаться. В прошлом году он составлял 2,5%, а в текущем году снизился до 2,2%.
8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте. Он сказал, что надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации соцсферы.