Путин: рост производительности труда в стране остается крайне низким

8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил, что производительность труда в России растет, но в некоторых отраслях показатели стоят на месте. Он сказал, что надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации соцсферы.