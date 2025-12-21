Песков: решения о продлении эксперимента по налоговым патентам нет
Вопрос о продлении эксперимента по патентному налогообложению сейчас не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что условия эксперимента по патентам претерпели изменения. Это связано с обелением экономики. По словам Пескова, налоговая служба неоднократно обращала внимание представителей малого и среднего предпринимательства на то, что недопустимо заниматься дроблением бизнеса.
Песков подчеркнул, что фактор легализации доходов является неотъемлемой частью общей финансовой политики.
Правительство РФ разрабатывает план обеления экономики. Первые законопроекты, которые усложнят бизнесу уход в тень, будут приняты до конца января, писали «Ведомости» 19 декабря. Внесение в Госдуму инициатив запланировано до 1 марта 2026 г. Речь идет о мерах по обелению ввезенного импорта, а также сферы торговли внутри страны, рынка труда, оборота наличных денежных средств и цифровых валют, а также о выводе из тени нелегального кредитования и введении лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.