Песков: решения о продлении эксперимента по налоговым патентам нет

Правительство РФ разрабатывает план обеления экономики. Первые законопроекты, которые усложнят бизнесу уход в тень, будут приняты до конца января, писали «Ведомости» 19 декабря. Внесение в Госдуму инициатив запланировано до 1 марта 2026 г. Речь идет о мерах по обелению ввезенного импорта, а также сферы торговли внутри страны, рынка труда, оборота наличных денежных средств и цифровых валют, а также о выводе из тени нелегального кредитования и введении лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.