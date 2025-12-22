Эксперты спрогнозировали устойчивое развитие экономики России в 2026 году
В 2026 г. экономику России ожидает устойчивое развитие на уровне уходящего года и выше, следует из «Индекса экономической устойчивости», составленного «Ведомости. Капиталом» по итогам опроса 28 экономистов и аналитиков.
Денежно-кредитные условия станут благоприятнее, а инфляция замедлится, говорится в материале. Однако эксперты ожидают, что цены на нефть будут снижаться дальше, платежный баланс ухудшится, а рост инвестиций замедлится. Кроме того, продолжится ослабление рубля. Несмотря на это, ВВП России будет расти на уровне 2025 г. или даже быстрее. Этому поможет сохранение динамики роста промышленности и более высокие темпы развития сельского хозяйства.
Рост российской экономики в 2026 г. составит около 1%, как и в 2025 г., говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: основной рост снова придется на компании, связанные с ВПК и с госзаказом. В базовом сценарии на 2026 г. Совкомбанк закладывает сохранение неизменной текущей геополитической ситуации (все остается примерно как сейчас).
Ключевая ставка может снизиться в будущем году в среднем до 13,5% или с текущих 16% до 10,5% на конец 2026 г., полагают опрошенные эксперты. ЦБ ожидает, что ее среднее значение в 2026 г. будет на уровне 13–15% по сравнению с 19,2% в 2025 г. Среднюю ставку по рыночной ипотеке опрошенные «Ведомостями» экономисты по итогам 2026 г. ожидают на уровне 15%. Безработица в России может незначительно подрасти и превысить показатель III квартала 2025 г. в 2,1%, показал опрос.