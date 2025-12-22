Эксперты спрогнозировали устойчивое развитие экономики России в 2026 году

Ключевая ставка может снизиться в будущем году в среднем до 13,5% или с текущих 16% до 10,5% на конец 2026 г., полагают опрошенные эксперты. ЦБ ожидает, что ее среднее значение в 2026 г. будет на уровне 13–15% по сравнению с 19,2% в 2025 г. Среднюю ставку по рыночной ипотеке опрошенные «Ведомостями» экономисты по итогам 2026 г. ожидают на уровне 15%. Безработица в России может незначительно подрасти и превысить показатель III квартала 2025 г. в 2,1%, показал опрос.