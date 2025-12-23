Экономика США в III квартале выросла на 4,3%

В то же время аналитики указывают на возможные риски для дальнейшего роста. Согласно отдельным данным Conference Board, уровень потребительского доверия в декабре снизился до одного из самых низких значений за последние пять лет, что может оказать давление на экономическую динамику в конце 2025 г. и начале 2026 г.