Экономика США в III квартале выросла на 4,3%
Экономика США в III квартале 2025 г. выросла на 4,3% в годовом выражении, значительно превзойдя ожидания аналитиков.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальные данные Бюро экономического анализа США.
Показатель оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали роста на уровне 3,2%. Это также самый высокий темп роста американской экономики со II квартала 2023 г.
Основным драйвером роста стали потребительские расходы, прежде всего на медицинские услуги и вычислительную технику. Существенный вклад также внесли государственные расходы, в том числе на оборону, а также рост экспорта. При этом деловые инвестиции замедлились, а импорт сократился, что дополнительно поддержало показатель ВВП.
Президент США Дональд Трамп связал данные с результатами своей экономической политики, заявив о начале «золотого века» американской экономики.
В то же время аналитики указывают на возможные риски для дальнейшего роста. Согласно отдельным данным Conference Board, уровень потребительского доверия в декабре снизился до одного из самых низких значений за последние пять лет, что может оказать давление на экономическую динамику в конце 2025 г. и начале 2026 г.
Рынки отреагировали на статистику сдержанно: доходности гособлигаций США выросли, а инвесторы скорректировали ожидания по срокам возможного снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы, пишет FT.
1 декабря «Ведомости» писали, что усилия Трампа по сокращению расходов и увеличению доходов не уменьшают дефицит бюджета. Дефицит бюджета США в 2026 финансовом году опрошенные эксперты видят примерно на уровне $2 трлн, что существенно выше планов Белого дома ($1,6–1,7 трлн).
Дефицит бюджета США в октябре – первом месяце 2026 фискального года – составил $284,35 млрд. Это на 10,7% больше, чем дефицит за октябрь прошлого года, следует из данных министерства финансов США. Государственные расходы выросли в октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 17,9% до $688,7 млрд, а доходы – на 23,7% до $404,3 млрд.