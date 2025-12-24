Путин: правительству России удается балансировать бюджет
Правительству России удается балансировать бюджет, что обеспечивает устойчивость финансовой системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в кабмине.
Глава государства подчеркнул, что текущее состояние госфинансов позволяет в полном объеме финансировать оборону и безопасность. «И при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года», – сказал Путин.
Президент отметил, что в рамках нацпроектов ведется масштабная и напряженная работа совместно с регионами, бизнесом и общественными объединениями. Общей задачей он назвал достижение долгосрочных национальных целей развития. В их числе Путин перечислил преодоление демографических вызовов, выход на устойчивый рост рождаемости, качественное обновление экономики и технологической сферы, укрепление систем здравоохранения и образования, решение инфраструктурных вопросов и повышение качества жизни граждан.
«Перед нами стоят амбициозные задачи, но таково требование времени, таков запрос со стороны граждан России. И только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включенностью на каждом участке мы сумеем добиться успеха», – заявил президент, призвав парламент к конструктивной работе.
До этого глава страны заявил, что обе палаты российского парламента завершают осеннюю сессию с хорошими результатами. По словам Путина, был принят ряд важных законов, касающихся ключевых сфер.