Путин: правительству России удается балансировать бюджет

«Перед нами стоят амбициозные задачи, но таково требование времени, таков запрос со стороны граждан России. И только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включенностью на каждом участке мы сумеем добиться успеха», – заявил президент, призвав парламент к конструктивной работе.