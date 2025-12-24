Путин дал оценку работе парламента в осеннюю сессию

Путин дал оценку работе парламента в осеннюю сессиюПрезидент отметил ряд важных законов в сферах нацбезопасности, экономики и социальной политики
Обе палаты российского парламента завершают осеннюю сессию с хорошими результатами. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Совета Федерации, которое подвело итоги работы.
Путин подчеркнул, что за этот период был принят ряд важных законов. Эти документы касаются ключевых сфер, таких как укрепление национальной безопасности, развитие экономики и реализация социальной политики.
Путин также подчеркнул, что 2025 г. стал для сенаторов знаковым, поскольку исполнилось 25 лет первой глубокой реформе СФ.
В обращении к членам верхней палаты парламента президент заявил о необходимости активнее привлекать регионы, представителей общественных и некоммерческих организаций, ветеранские и молодежные объединения, бизнес- и экспертные сообщества к формированию общенациональной повестки.
«У них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития», – сказал Путин. Президент сообщил, что власти будут укреплять институты федерализма, так как они «жизненно важны для будущего страны».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что сегодня Путин также проведет встречу с правительством и примет участие в предновогодней церемонии вручения государственных наград. Вечером у главы государства запланированы дополнительные мероприятия и встречи.