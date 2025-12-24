Путин выступит перед Советом Федерации и проведет встречу с правительством
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Совета Федерации, завершающем осеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, выступление приурочено к подведению итогов работы парламента, а также к юбилейным датам – 25-летию реформы порядка формирования Совета Федерации и пятилетию принятия поправок в Конституцию РФ.
Ранее в этот день, как сообщил Песков, состоялся телефонный разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения и с наступающим Новым годом. Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации. В Кремле разговор охарактеризовали как «очень теплый и нужный».
Песков отметил, что день у президента будет напряженным. Помимо участия в заседании Совета Федерации, Путин посетит Дом правительства, где традиционно поздравит кабмин с наступающим Новым годом и обсудит основные итоги уходящего года.
Кроме того, в Кремле пройдет предновогодняя церемония вручения государственных наград, а поздно вечером у президента запланированы дополнительные встречи и мероприятия.
24 декабря стало известно, что Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным вечером 23 декабря. Путин поздравил законодателей с окончанием сессии и поблагодарил их за работу. Он назвал прошедший период боевым и весьма результативным.