Путин выступит перед Советом Федерации и проведет встречу с правительством

Ранее в этот день, как сообщил Песков, состоялся телефонный разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения и с наступающим Новым годом. Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации. В Кремле разговор охарактеризовали как «очень теплый и нужный».