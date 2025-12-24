Путин провел встречу с Володиным в Кремле

23 декабря в Госдуме прошло последнее заседание осенней сессии. Как отмечал Володин, всего за год депутаты приняли 588 законопроектов, что на 24 инициативы больше, чем в прошлом году (564). В течение года Госдума усилила регулирование деятельности иноагентов, ужесточила наказание для дропперов, утвердила создание национального мессенджера и одобрила ряд других громких проектов.