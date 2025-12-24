Газета
Главная / Политика /

Путин провел встречу с Володиным в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным вечером 23 декабря, сообщил Кремль.

«Всего за год было внесено 1303 законодательные инициативы, причем более 40% – это законодательные инициативы, внесенные только депутатами Государственной думы», – отметил Володин.

Он рассказал, что если учесть законопроекты, которые внесли на рассмотрение нижней палаты региональные депутаты, то показатель превысит 50%. По словам Володина, также были инициативы, созданные совместно с членами Совета Федерации, и при их рассмотрении процент увеличится уже до 70.

Председатель Госдумы подчеркнул, что приоритетным направлением для депутатов стало «обеспечение всем необходимым» бойцов спецоперации и их семей. Он напомнил, что такой была задача президента. Кроме того, при принятии законопроектов нижняя палата делает акцент на решении демографической проблемы, по словам Володина.

Путин, в свою очередь, поздравил законодателей с окончанием сессии и поблагодарил их за работу. Он назвал прошедший период боевым и весьма результативным.

23 декабря в Госдуме прошло последнее заседание осенней сессии. Как отмечал Володин, всего за год депутаты приняли 588 законопроектов, что на 24 инициативы больше, чем в прошлом году (564). В течение года Госдума усилила регулирование деятельности иноагентов, ужесточила наказание для дропперов, утвердила создание национального мессенджера и одобрила ряд других громких проектов.

