Собянин: объем инвестиций в Москве в 2025 году может превысить 9 трлн рублей

В октябре «Ведомости» подсчитали, что на Москву приходится 44% всего экспорта и 44,8% импорта России. Размер валового регионального продукта на душу населения в столице за период с 2010 по 2023 г. вырос в 2,4 раза. Показатель достиг почти 2,5 млн руб. в год, что в 2,3 раза превышает средний показатель по РФ.