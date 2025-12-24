Газета
Собянин: объем инвестиций в Москве в 2025 году может превысить 9 трлн рублей

Ведомости

Объем инвестиций в Москве от всех источников финансирования в 2025 г. может достигнуть отметки в 9 трлн руб., сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

«По итогам 2025 г. объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн руб. Это в четыре раза больше показателей 2010 г.», – отметил Собянин. Трансляция ведется на сайте думы.

В октябре «Ведомости» подсчитали, что на Москву приходится 44% всего экспорта и 44,8% импорта России. Размер валового регионального продукта на душу населения в столице за период с 2010 по 2023 г. вырос в 2,4 раза. Показатель достиг почти 2,5 млн руб. в год, что в 2,3 раза превышает средний показатель по РФ.

