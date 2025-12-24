Титов предложил создать специальный фонд в юанях
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов призвал создать специальный фонд из юаней в эквиваленте 3 трлн руб., направленный на стимулирование закупок оборудования за рубежом.
По его словам, фонд поможет и экспортерам, и импортерам, которым нужно обновить свою технику. С помощью него можно нарастить импорт и уравнять его с экспортом. Титов отметил,что в КНР много оборудования достойного качества, которое стоит дешевле немецкого или итальянского.
«А экспорт из России в Китай, в свою очередь, надо наращивать за счет продовольствия. И не сырья, а именно готового продовольствия. Китайцы считают, и не ошибаются, что в России очень чистые экологически продукты. Но и здесь мы упираемся в необходимость технологического обновления», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
31 октября Минсельхоз сообщил, что за девять месяцев 2025 г. объемы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем возросли на 15%. Пекин остается ключевым партнером Москвы в сельскохозяйственной сфере. Экспорт российской продукции вырос на 10%. Основными экспортными товарами из России являются подсолнечное и рапсовое масла, ракообразные, мороженая рыба, мясо и др.