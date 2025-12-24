Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Титов предложил создать специальный фонд в юанях

Ведомости

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов призвал создать специальный фонд из юаней в эквиваленте 3 трлн руб., направленный на стимулирование закупок оборудования за рубежом.

По его словам, фонд поможет и экспортерам, и импортерам, которым нужно обновить свою технику. С помощью него можно нарастить импорт и уравнять его с экспортом. Титов отметил,что в КНР много оборудования достойного качества, которое стоит дешевле немецкого или итальянского.

«А экспорт из России в Китай, в свою очередь, надо наращивать за счет продовольствия. И не сырья, а именно готового продовольствия. Китайцы считают, и не ошибаются, что в России очень чистые экологически продукты. Но и здесь мы упираемся в необходимость технологического обновления», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

31 октября Минсельхоз сообщил, что за девять месяцев 2025 г. объемы взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса между Россией и Китаем возросли на 15%. Пекин остается ключевым партнером Москвы в сельскохозяйственной сфере. Экспорт российской продукции вырос на 10%. Основными экспортными товарами из России являются подсолнечное и рапсовое масла, ракообразные, мороженая рыба, мясо и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её