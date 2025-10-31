Торговля продукцией АПК между Россией и Китаем с начала года выросла на 15%

20 октября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писал, что объем поставок нефти из России в Китай в январе – сентябре 2025 г. снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,04 млн т. В сентябре, напротив, наблюдался рост: Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 4,3% по сравнению с августом до 8,28 млн т. Стоимость закупок выросла на 5,2% – до $4,06 млрд.