Торговля продукцией АПК между Россией и Китаем с начала года выросла на 15%
За первые девять месяцев года объемы взаимных поставок продукции АПК между Россией и Китаем выросли на 15%. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам визита в КНР министра сельского хозяйства Оксаны Лут, где она провела встречу со своим китайским коллегой Хань Цзюнем.
По данным ведомства, Китай остается ключевым партнером России в сельскохозяйственной сфере. Экспорт российской продукции увеличился на 10%. Основными экспортными товарами из России в Китай являются подсолнечное и рапсовое масла, ракообразные, мороженая рыба, мясо и другие продукты, уточнили в Минсельхозе.
В ходе встречи с Цзюнем Лут подчеркнула важность создания прозрачных и благоприятных условий для аграрной торговли, а также укрепления надежных цепочек поставок продукции АПК. Она также подчеркнула, что сейчас продолжается работа по расширению доступа на китайский рынок для различных товаров животного и растительного происхождения.
По словам министра, российская сторона заинтересована в увеличении товарооборота. Она выразила готовность значительно нарастить поставки продукции в Китай. Перспективными направлениями сотрудничества являются селекция, а также генетика животных и растений, промышленные биотехнологии, цифровизация аграрного сектора, обмен опытом в развитии сельских территорий, восстановлении и повышении плодородия почв и др.
Основой для научно-технического сотрудничества РФ и Китая, по словам Лут, является развитие кадрового потенциала. Важными направлениями являются расширение программ стажировок, образовательных модулей и обмена учеными.
20 октября ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писал, что объем поставок нефти из России в Китай в январе – сентябре 2025 г. снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,04 млн т. В сентябре, напротив, наблюдался рост: Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 4,3% по сравнению с августом до 8,28 млн т. Стоимость закупок выросла на 5,2% – до $4,06 млрд.