Bloomberg назвал рубль самой сильной валютой года
Рубль в 2025 г. укрепился к доллару на 45% и торгуется около 78 руб. за $1, следует из расчетов Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив только драгоценным металлам.
Как пишет Bloomberg, ключевым фактором укрепления стало резкое снижение спроса на иностранную валюту в России на фоне санкций. Дополнительную поддержку рублю оказала жесткая денежно кредитная политика – высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых активов для населения. С октября прошлого года по июнь ставка сохранялась на рекордно высоком уровне, после чего Банк России поэтапно снизил ее на 5 п. п. до 16%. Поддержку курсу также оказывали продажи иностранной валюты ЦБ, синхронизированные с операциями Минфина.
В то же время экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что чрезмерное укрепление рубля начинает нести риски. Для Банка России сильная валюта полезна в борьбе с инфляцией, и глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что дезинфляционный эффект еще не исчерпан. Однако, по оценке института, при сохранении текущих тенденций сочетание крепкого рубля и дорогих кредитов может привести к переходу от охлаждения экономики к стагфляции.
Издание процитировало также главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, который говорил, что более слабый рубль был бы выгоден не только экспортерам и бюджету, но и всей экономике.
23 декабря Банк России установил официальный курс доллара на 24 декабря на уровне 78,58 руб., что на 0,73 руб. ниже предыдущего значения. Курс евро был снижен до 92,81 руб., юаня – до 11,15 руб.