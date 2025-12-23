Банк России установил курс доллара ниже 79 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 24 декабря 2025 г. на уровне 78,58 руб. Это на 0,73 руб. ниже, чем предыдущее значение.
Регулятор также понизил курс евро на 0,05 руб. до 92,81 руб. Юань подешевел на 0,08 руб. и составил 11,15 руб.
Официальный курс доллара на 23 декабря составляет 79,31 руб., евро – 92,86 руб., юань – 11,23 руб.
Reuters писало, что снижение доллара относительно основных мировых валют произошло после публикации новости о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в США. Министерство труда страны объявило, что инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, а аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.