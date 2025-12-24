Мантуров поручил представить предложения по мерам против теневого сектора
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции дал поручение дополнительно проанализировать возможности для противодействия теневому сектору и представить соответствующие предложения в 2026 г.
Мантуров указал, что борьба с контрафактом и фальсификатом укладывается в комплексную работу в рамках задачи по обелению национальной экономики, которую поставил президент России Владимир Путин.
Участники заседания также обсудили меры противодействия незаконному обороту детских товаров. По данным первого вице-премьера, в этом сегменте рынок показывает устойчивую динамику роста. С 2019 г. он вырос более чем на 1 трлн руб. Основной объем приходится на продукцию легкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки.
«Особо подчеркну, что на растущем рынке также увеличилась доля отечественной продукции, которая составляет около 35%», – указал Мантуров.
Сейчас правительство работает над планом обеления экономики. По поручению Путина подготовку законодательных изменений для реализации плана перенесли на начало 2026 г. Вице-премьер – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко поручил внести в правительство проекты законов до конца января, в Госдуму – до 1 марта, писали «Ведомости».
23 декабря замминистра финансов, статс-секретарь РФ Алексей Сазанов сообщил о разработке Минфином мер для вовлечения бизнеса, находящегося в «серой зоне», в налогооблагаемый оборот. Ведомство видит потенциал по выводу бизнеса из тени и повышению собираемости за счет новых инструментов администрирования косвенных налогов, в первую очередь внутри ЕАЭС. Одним из них станет анонсированная ранее система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).