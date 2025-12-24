Мантуров поручил представить предложения по мерам против теневого сектора

Участники заседания также обсудили меры противодействия незаконному обороту детских товаров. По данным первого вице-премьера, в этом сегменте рынок показывает устойчивую динамику роста. С 2019 г. он вырос более чем на 1 трлн руб. Основной объем приходится на продукцию легкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки.