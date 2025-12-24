Кабмин выделил на повышение зарплат бюджетников еще 9,5 млрд рублей
Правительство России направило на повышение зарплат бюджетников дополнительно свыше 9,5 млрд руб. Об этом сообщили в кабинете министров.
Средства направлены на увеличение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений. В том числе, учителям, медицинским работникам, преподавателям вузов и техникумов, специалистам в области науки и культуры.
1 октября зарплаты бюджетников были проиндексированы на 7,6%. Под действие документа правительства подпали сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей.
Меры распространятся именно на «федеральных бюджетников». В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.
Отмечалось при этом, что индексация не распространяется автоматически на учителей, воспитателей или врачей в учреждениях субъектов и муниципалитетов – для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне.