Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Кабмин выделил на повышение зарплат бюджетников еще 9,5 млрд рублей

Ведомости

Правительство России направило на повышение зарплат бюджетников дополнительно свыше 9,5 млрд руб. Об этом сообщили в кабинете министров.

Средства направлены на увеличение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений. В том числе, учителям, медицинским работникам, преподавателям вузов и техникумов, специалистам в области науки и культуры.

1 октября зарплаты бюджетников были проиндексированы на 7,6%. Под действие документа правительства подпали сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей.

Меры распространятся именно на «федеральных бюджетников». В федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 млрд руб.

Отмечалось при этом, что индексация не распространяется автоматически на учителей, воспитателей или врачей в учреждениях субъектов и муниципалитетов – для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь