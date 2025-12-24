Газета
Главная / Экономика /

С начала года инфляция в России составила 5,58%

Ведомости

С начала 2025 г. инфляция в России достигла 5,58%. Об этом сообщил Росстат.

По оценке ведомства, за последнюю неделю цены выросли на 0,2%, с начала декабря – на 0,31%. Для сравнения: в декабре 2024 г. инфляция составляла 1,32%, а по итогам года – 9,52%.

Наибольший вклад в рост цен на прошедшей неделе внесла плодоовощная продукция, подорожавшая в среднем на 2,3%. Существеннее всего выросли цены на огурцы (+9,3%), картофель (+1,7%), помидоры (+1,6%), лук (+1,5%) и морковь (+1,1%). При этом подешевели бананы и столовая свекла.

Среди продовольственных товаров также отмечен рост цен на макаронные изделия, рыбу, маргарин, мясо, подсолнечное масло, яйца, хлеб и алкоголь. В то же время снизились цены на гречневую крупу, сахар, рис, свинину, вареные колбасы и сливочное масло.

В сегменте непродовольственных товаров подорожали медикаменты, средства гигиены, детские товары и отдельные виды бытовой техники. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 1,5%, на смартфоны – на 1,1%. Одновременно подешевели электропылесосы и пиломатериалы. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1%, тогда как бензин подешевел на 0,1%.

В сфере услуг зафиксирован рост цен на проживание в гостиницах, санаторно-курортное лечение, плату за жилье в государственном и муниципальном фонде, а также на проезд в городском транспорте и ряд бытовых услуг.

24 декабря Bloomberg писал, что рубль в 2025 г. укрепился к доллару на 45% и торгуется около 78 руб. за $1. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив только драгоценным металлам.

В то же время экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что чрезмерное укрепление рубля начинает нести риски. Для Банка России сильная валюта полезна в борьбе с инфляцией, и глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что дезинфляционный эффект еще не исчерпан. Однако, по оценке института, при сохранении текущих тенденций сочетание крепкого рубля и дорогих кредитов может привести к переходу от охлаждения экономики к стагфляции.

