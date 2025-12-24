С начала года инфляция в России составила 5,58%

В то же время экономисты московского Института экономики роста имени Столыпина предупреждают, что чрезмерное укрепление рубля начинает нести риски. Для Банка России сильная валюта полезна в борьбе с инфляцией, и глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что дезинфляционный эффект еще не исчерпан. Однако, по оценке института, при сохранении текущих тенденций сочетание крепкого рубля и дорогих кредитов может привести к переходу от охлаждения экономики к стагфляции.