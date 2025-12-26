Аналитики назвали главные риски для экономики в 2026 году

Экономисты предупредили и о негативном влиянии падения цены на нефть. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, оно может продолжиться в 2026 г., что лишит российскую экономику части экспортных доходов. Средняя экспортная цена нефти за 11 месяцев 2025 г. составила $58,4/барр., в 2026 г. возможно ее снижение до уровней около $50/барр., заявил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Он допустил, что на этом фоне экспорт топлива упадет на 3–5% в годовом выражении.