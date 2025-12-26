Аналитики назвали главные риски для экономики в 2026 году
Одним из рисков для экономики в 2026 г. станет охлаждение инвестиционной активности. Оно происходит уже три квартала подряд. Об этом заявил «Ведомостям» руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александр Исаков.
По данным Росстата, в III квартале инвестиции перешли к отрицательным значениям – спад составил 3,1% после роста на 1,5 и 8,7% двумя кварталами ранее. За девять месяцев показатель вырос на 0,5%.
Член координационного совета «Деловой России» Иван Демченко согласился, что смягчение ДКП идет слишком медленными темпами, есть высокий риск дальнейшего снижения инвестиционной активности в следующем году. Ужесточение налоговой политики скажется на инвестиционной активности бизнеса и ценовой динамике, предупредил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. Он пояснил, что это ограничит рост ВВП с точки зрения динамики валового накопления основного капитала и за счет расходов домохозяйств на конечное потребление.
Экономисты предупредили и о негативном влиянии падения цены на нефть. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, оно может продолжиться в 2026 г., что лишит российскую экономику части экспортных доходов. Средняя экспортная цена нефти за 11 месяцев 2025 г. составила $58,4/барр., в 2026 г. возможно ее снижение до уровней около $50/барр., заявил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Он допустил, что на этом фоне экспорт топлива упадет на 3–5% в годовом выражении.
Исаков подтвердил, что нефтегазовые поступления находятся под давлением слабой конъюнктуры мировых рынков, роста дисконтов на нефть и крепкого курса рубля. Снижение курса рубля в этих условиях уже не выглядит как риск, оно может быть «лекарством» для бюджета и экспортеров.