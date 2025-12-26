В Минфине прогнозируют незначительное ослабление рубля в 2026 году

Аналитики назвали главные риски для экономики в 2026 г. Среди них – охлаждение инвестиционной активности, негативное влияния падения цены на нефть. Руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александр Исаков подтвердил, что нефтегазовые поступления находятся под давлением из‑за слабой конъюнктуры мировых рынков, роста дисконтов на нефть и крепкого курса рубля. В этих условиях снижение курса рубля уже не выглядит как риск – напротив, оно может стать «лекарством», которое поможет сбалансировать бюджет и оказать поддержку экспортерам.