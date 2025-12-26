В Минфине прогнозируют незначительное ослабление рубля в 2026 году
По его оценке, хотя определенное ослабление национальной валюты вероятно, масштаб изменений будет умеренным – речь идет о единицах процентов, а не о десятках.
Замминистра также разъяснил факторы, способствовавшие укреплению рубля в течение последнего года. Ключевую роль, по его словам, сыграл дифференциал процентных ставок: на протяжении большей части года доходность депозитов достигала около 20 %, что делало рублевые вложения привлекательными как для частных лиц, так и для управляющих корпоративными средствами, казначействами.
«Именно спрос на валюту как на защитный актив он сейчас, на мой взгляд, практически отсутствует. Но это не является главной причиной», – отметил Моисеев.
Еще одним значимым фактором, влияющим на курс, заместитель министра назвал политику зеркалирования операций Минфина, в рамках которой Банк России реализует значительные объемы валюты.
Моисеев добавил, что при слишком стремительном ослаблении рубля правительство может пересмотреть норматив продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами – в частности, повысить его. Ранее этот норматив был обнулен; в правительстве это решение объясняли укреплением национальной валюты.
Аналитики назвали главные риски для экономики в 2026 г. Среди них – охлаждение инвестиционной активности, негативное влияния падения цены на нефть. Руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александр Исаков подтвердил, что нефтегазовые поступления находятся под давлением из‑за слабой конъюнктуры мировых рынков, роста дисконтов на нефть и крепкого курса рубля. В этих условиях снижение курса рубля уже не выглядит как риск – напротив, оно может стать «лекарством», которое поможет сбалансировать бюджет и оказать поддержку экспортерам.