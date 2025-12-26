Госкомпании перечислят в бюджет более 1,1 трлн рублей дивидендов в 2025 году

В октябре «Ведомости» писали со ссылкой на расчеты на основе данных из пояснительной записки к проекту бюджета на 2026–2028 гг. и приложений к нему, что доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в следующие три года могут составить около 1,2 трлн руб.