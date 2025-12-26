Госкомпании перечислят в бюджет более 1,1 трлн рублей дивидендов в 2025 году
Компании с государственным участием по итогам 2025 г. перечислят в федеральный бюджет России чуть более 1,1 трлн руб. дивидендов. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в программе «Инвестиционный час» на радио РБК.
«Половина из этого – Сбер и ВТБ. То есть финансовый сектор бюджет у нас поддерживает», – указал Моисеев.
На 2026 г. Минфин заложил поступления дивидендов от госкомпаний в размере 703 млрд руб. Замминистра допустил, что план будет перевыполнен.
В октябре «Ведомости» писали со ссылкой на расчеты на основе данных из пояснительной записки к проекту бюджета на 2026–2028 гг. и приложений к нему, что доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в следующие три года могут составить около 1,2 трлн руб.
Все доходы в виде прибыли, которая приходится на доли в уставных капиталах компаний, или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, прогнозируются Минфином в размере 765,2 млрд руб.в 2027 г. и 829,2 млрд руб. в 2028 г. Эти суммы включают дивиденды от Сбербанка. Государству через ФНБ принадлежит 50% плюс 1 акция банка.