Росстат сообщил о росте номинальных зарплат россиян
В октябре средние номинальные зарплаты россиян в годовом выражении выросли на 14,3% до 99 707 руб. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь – ноябрь 2025 г.
При этом наблюдается замедление темпов роста по сравнению с сентябрем, когда показатель составлял 13,1%.
Рост реальных зарплат (за вычетом инфляции), напротив, ускорился до 6,1% после 4,7% в сентябре на фоне замедления инфляции.
Средний размер назначенных пенсий составил 23 535 руб., увеличившись на 11,6% год к году в номинальном выражении и на 4,7% в реальном.
По итогам III квартала численность населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5% жителей России. Такие данные представил Росстат. Граница бедности в III квартале составила 16 980 руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 п. п. По данным Росстата, на снижение уровня бедности повлиял рост заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий.