Росстат сообщил о росте номинальных зарплат россиян

В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 п. п. По данным Росстата, на снижение уровня бедности повлиял рост заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий.