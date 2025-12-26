Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Росстат сообщил о росте номинальных зарплат россиян

Ведомости

В октябре средние номинальные зарплаты россиян в годовом выражении выросли на 14,3% до 99 707 руб. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь – ноябрь 2025 г.

При этом наблюдается замедление темпов роста по сравнению с сентябрем, когда показатель составлял 13,1%.

Рост реальных зарплат (за вычетом инфляции), напротив, ускорился до 6,1% после 4,7% в сентябре на фоне замедления инфляции.

Средний размер назначенных пенсий составил 23 535 руб., увеличившись на 11,6% год к году в номинальном выражении и на 4,7% в реальном.

По итогам III квартала численность населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5% жителей России. Такие данные представил Росстат. Граница бедности в III квартале составила 16 980 руб.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 п. п. По данным Росстата, на снижение уровня бедности повлиял рост заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь