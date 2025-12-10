Уровень бедности в России снизился до 6,5%

Согласно результатам анализа, опубликованного в октябрьском выпуске научного журнала «Демографическое обозрение», у семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. В целом домохозяйства с детьми в 1,3–1,8 раза чаще оказываются за чертой бедности, чем другие. Показатель риска меняется по мере взросления старшего ребенка.