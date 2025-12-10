Уровень бедности в России снизился до 6,5%Росстат определил границу в 16 980 рублей
Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5% жителей России. Такие данные представил Росстат по итогам III квартала. Граница бедности в III квартале составила 16 980 руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 п. п. По данным Росстата, на снижение уровня бедности повлиял рост заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий.
Доходы населения составили 32 трлн руб., что больше прошлогоднего показателя на 15,1%. Рост реальных денежных доходов составил 6,3%, а реальных располагаемых – 8,5%.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 96 278 руб., увеличившись на 14% год к году в номинальном выражении и на 5,3% в реальном. Средний размер назначенных пенсий за III квартал составил 23 499 руб. (+11,8%).
Объем социальных выплат населению составил 5,7 трлн руб., оплата труда – 18,9 трлн руб. Доходы наименее обеспеченных групп населения выросли на 13,1%.
Согласно результатам анализа, опубликованного в октябрьском выпуске научного журнала «Демографическое обозрение», у семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. В целом домохозяйства с детьми в 1,3–1,8 раза чаще оказываются за чертой бедности, чем другие. Показатель риска меняется по мере взросления старшего ребенка.