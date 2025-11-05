Котяков отметил падение уровня бедности в четыре раза с 2000 года

В октябре исследователи из РАНХиГС подчеркнули, что у семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. При этом показатель меняется по мере взросления старшего ребенка. Когда его возраст от 0 до 6 лет, риск бедности у семьи в 1,3 раза выше среднего. Пика он достигает при возрасте первенца от 7 до 15 лет – в 1,8 раза больше, чем у остального населения.