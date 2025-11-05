Котяков отметил падение уровня бедности в четыре раза с 2000 года
Уровень бедности среди россиян уменьшился в четыре раза за 24 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на саммите ООН по социальному развитию в Дохе, передает ТАСС.
«Одним из основных показателей повышения благополучия является снижение уровня бедности. И в этом вопросе мы достигли существенного прогресса. Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 г. до 7,2% по итогам прошлого года», – сказал глава Минтруда.
Котяков также подчеркнул, что среди приоритетных направлений в России сейчас меры по росту рождаемости, поддержка традиционных семейных ценностей, развитие молодежи, пожилых граждан, людей с инвалидностью.
В октябре исследователи из РАНХиГС подчеркнули, что у семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. При этом показатель меняется по мере взросления старшего ребенка. Когда его возраст от 0 до 6 лет, риск бедности у семьи в 1,3 раза выше среднего. Пика он достигает при возрасте первенца от 7 до 15 лет – в 1,8 раза больше, чем у остального населения.