В ЦБ допустили чрезмерное охлаждение экономики при сохранении высокой ставки
Сохранение ключевой ставки на высоком уровне в течение еще нескольких месяцев может оказаться неоправданным и привести к чрезмерному охлаждению экономики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
Кроме того, это может привести к существенному отклонению инфляции вниз от дальнейшей цели. Для ее стабилизации необходимо минимизировать циклические колебания выпуска.
Так, большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Дальнейшие решения по ней будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, заключили в ЦБ.
19 декабря совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 г., а к устойчивой цели в 4% придет в 2027 г.