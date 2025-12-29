В ЦБ допустили чрезмерное охлаждение экономики при сохранении высокой ставки

19 декабря совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 г., а к устойчивой цели в 4% придет в 2027 г.