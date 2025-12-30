Газета
Деловая активность в сфере услуг РФ выросла в декабре

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в декабре 2025 г. увеличился до 52,3 пункта по сравнению с 52,2 пункта в ноябре, следует из данных S&P Global.

Показатель PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Темпы роста деловой активности в декабре оказались самыми быстрыми с начала текущего года.

Согласно исследованию, компании связали рост деловой активности увеличением числа новых заказов и повышением потребительского спроса. Росту объемов производства способствовало и наращивание количества новых предприятий у российских поставщиков услуг.

В то же время компании сократили численность персонала впервые за шесть месяцев на фоне снижения уверенности в перспективах роста производства. Темпы сокращения рабочих мест были самыми высокими почти за три года.

В ноябре индекс PMI в сфере услуг РФ продемонстрировал рост до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре. Продажи возросли незначительно, но закончили четырехмесячную серию сокращений. По мнению респондентов в сфере услуг, поступление новых заказов оказало давление на производственные мощности, в то же время объемы невыполненных работ росли второй месяц подряд более быстрыми темпами.

