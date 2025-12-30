Деловая активность в сфере услуг РФ выросла в декабре

В ноябре индекс PMI в сфере услуг РФ продемонстрировал рост до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре. Продажи возросли незначительно, но закончили четырехмесячную серию сокращений. По мнению респондентов в сфере услуг, поступление новых заказов оказало давление на производственные мощности, в то же время объемы невыполненных работ росли второй месяц подряд более быстрыми темпами.