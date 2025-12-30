Силуанов: бюджет РФ получил от НДФЛ около 750 млрд рублей в 2025 году
Федеральный бюджет России по итогам 2025 г. получил от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) около 750 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«В целом по сравнению с уровнем 2024 г. налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд руб. и достигнет порядка 750 млрд руб.», – сказал Силуанов.
По его словам, около 200 млрд руб. дополнительных доходов обеспечило налогообложение процентных выплат по депозитам.
22 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о перераспределении поступлений НДФЛ в пользу муниципалитетов для финансирования соцсферы. Документ предлагает увеличить норматив зачисления налога до 30% в части налоговой базы, не превышающей 20 млн руб. Сейчас в бюджеты муниципальных образований направляется 15% НДФЛ, в городские поселения – 10%, в сельские – 2%.
В пояснительных материалах отмечается, что действующие нормативы ограничивают возможности местных властей по финансированию социальной сферы. Ожидается, что рост поступлений НДФЛ позволит муниципалитетам устойчиво исполнять возложенные на них полномочия.