Силуанов: бюджет РФ получил от НДФЛ около 750 млрд рублей в 2025 году

22 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о перераспределении поступлений НДФЛ в пользу муниципалитетов для финансирования соцсферы. Документ предлагает увеличить норматив зачисления налога до 30% в части налоговой базы, не превышающей 20 млн руб. Сейчас в бюджеты муниципальных образований направляется 15% НДФЛ, в городские поселения – 10%, в сельские – 2%.