Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете России снизилась почти вдвое

По словам главы Минфина, снижение доли нефтегазовых поступлений связано с падением цен на энергоресурсы и отклонением курса рубля от первоначальных бюджетных ожиданий. В следующем году эта тенденция продолжится: доля нефтегазовых доходов, по оценке ведомства, снизится еще примерно на один процентный пункт и составит около 22% от общего объема доходов федерального бюджета.