Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете России снизилась почти вдвое

Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете России снизилась почти вдвоеВ 2026 году они составят около 22% от общих поступлений
Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России за несколько лет сократилась практически вдвое – с примерно 50% до около 23% в текущем году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «России 24».
По словам главы Минфина, снижение доли нефтегазовых поступлений связано с падением цен на энергоресурсы и отклонением курса рубля от первоначальных бюджетных ожиданий. В следующем году эта тенденция продолжится: доля нефтегазовых доходов, по оценке ведомства, снизится еще примерно на один процентный пункт и составит около 22% от общего объема доходов федерального бюджета.
Силуанов подчеркнул, что ключевым фактором изменений является рост ненефтегазовой экономики. Правительство, отметил он, активно стимулирует развитие высокотехнологичных и новых секторов с помощью бюджетных инструментов, что уже приводит к увеличению устойчивой ненефтегазовой доходной базы.
Министр также указал, что в долгосрочной перспективе рассчитывать на высокие нефтегазовые доходы не приходится из-за усложнения добычи нефти и газа и роста затрат на разработку трудноизвлекаемых запасов. В этих условиях власти делают ставку на дальнейшее развитие ненефтегазового сектора экономики.
9 декабря Минфин РФ сообщал, что доходы составили 32,9 трлн руб., что на 0,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 11% год к году, достигнув 24,87 трлн руб. Оборотные налоги, включая налог на добавленную стоимость (НДС), увеличились на 5,6%.
Нефтегазовые доходы составили 8,03 трлн руб., сократившись на 22,4% по сравнению с прошлым годом. Ведомство отмечает, что на это повлияло снижение средней цены нефти.