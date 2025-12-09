Минфин оценил дефицит бюджета в 4,28 трлн рублей

Доходы составили 32,9 трлн руб., что на 0,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 11% год к году, достигнув 24,87 трлн руб. Оборотные налоги, включая налог на добавленную стоимость (НДС), увеличились на 5,6%.