Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин оценил дефицит бюджета в 4,28 трлн рублей

Ведомости
Полина Петрусевич

Минфин опубликовал предварительные данные о бюджете за январь – ноябрь 2025 г.

Доходы составили 32,9 трлн руб., что на 0,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 11% год к году, достигнув 24,87 трлн руб. Оборотные налоги, включая налог на добавленную стоимость (НДС), увеличились на 5,6%.

Нефтегазовые доходы составили 8,03 трлн руб., сократившись на 22,4% по сравнению с прошлым годом. Ведомство отмечает, что на это повлияло снижение средней цены нефти.

Расходы федерального бюджета достигли 37,17 трлн руб., увеличившись на 12,5%. При этом в октябре – ноябре наблюдалось снижение расходов на 7,9% год к году.

Дефицит оценен в 4,28 трлн руб. Это на 3,91 трлн руб. больше, чем годом ранее. В Минфине прогнозируют, что по итогам года дефицит составит 2,6% ВВП.

В середине октября глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в 2026 г. дефицит федерального бюджета планируется сохранить на безопасном уровне – 1,6% ВВП.

Ранее Счетная палата сообщила, что государственный долг достиг 31,98 трлн руб. по состоянию на 1 октября 2025 г. В период с января по сентябрь показатель вырос на 2,9 трлн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте