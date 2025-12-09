Минфин оценил дефицит бюджета в 4,28 трлн рублей
Минфин опубликовал предварительные данные о бюджете за январь – ноябрь 2025 г.
Доходы составили 32,9 трлн руб., что на 0,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 11% год к году, достигнув 24,87 трлн руб. Оборотные налоги, включая налог на добавленную стоимость (НДС), увеличились на 5,6%.
Нефтегазовые доходы составили 8,03 трлн руб., сократившись на 22,4% по сравнению с прошлым годом. Ведомство отмечает, что на это повлияло снижение средней цены нефти.
Расходы федерального бюджета достигли 37,17 трлн руб., увеличившись на 12,5%. При этом в октябре – ноябре наблюдалось снижение расходов на 7,9% год к году.
Дефицит оценен в 4,28 трлн руб. Это на 3,91 трлн руб. больше, чем годом ранее. В Минфине прогнозируют, что по итогам года дефицит составит 2,6% ВВП.
В середине октября глава Минфина Антон Силуанов говорил, что в 2026 г. дефицит федерального бюджета планируется сохранить на безопасном уровне – 1,6% ВВП.
Ранее Счетная палата сообщила, что государственный долг достиг 31,98 трлн руб. по состоянию на 1 октября 2025 г. В период с января по сентябрь показатель вырос на 2,9 трлн руб.