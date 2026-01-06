Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

В России в 2025 году снизились цены на все овощи «борщевого набора»

Ведомости

Овощи, которые входят в «борщевой набор», подешевели в России в 2025 г., сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает ТАСС.

«Овощи "борщевого набора" подешевели благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен», – сказал он.

Ассоциация подсчитала, что на 15 декабря 2025 г. сильнее всего подешевели капуста (-27,7%) и картофель (-24,2%). Цены на лук снизились на 18%, на свеклу – на 15,2%. Морковь также подешевела на 9%.

В середине декабря специалисты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» сообщали, что инфляция в России снизится до 5,7% по итогам года. По их данным, такой темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет. Результат 2025 г. будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, прогнозировали авторы исследования.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте