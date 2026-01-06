В России в 2025 году снизились цены на все овощи «борщевого набора»
Овощи, которые входят в «борщевой набор», подешевели в России в 2025 г., сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает ТАСС.
«Овощи "борщевого набора" подешевели благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен», – сказал он.
Ассоциация подсчитала, что на 15 декабря 2025 г. сильнее всего подешевели капуста (-27,7%) и картофель (-24,2%). Цены на лук снизились на 18%, на свеклу – на 15,2%. Морковь также подешевела на 9%.
В середине декабря специалисты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» сообщали, что инфляция в России снизится до 5,7% по итогам года. По их данным, такой темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет. Результат 2025 г. будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, прогнозировали авторы исследования.