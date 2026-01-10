РАН прогнозирует замедление роста мировой торговли до 2,5%

Авторы доклада считают, что США, обеспокоенные усилением Китая, по всей вероятности, сохранят ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. Этот фактор будет тормозить развитие международной торговли. В то же время более мягкая по сравнению с американской торговая политика Евросоюза в отношении Китая позволяет относительно оптимистично оценивать перспективы торговли между ЕС и КНР, считают в РАН.