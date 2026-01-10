РАН прогнозирует замедление роста мировой торговли до 2,5%
Прирост оборота мировой торговли в 2026 г. замедлится до 2,5% против 3,5% по итогам 2025 г. Такой прогноз содержится в исследовании Российской академии наук, с которым ознакомилось «РИА Новости».
«Если в 2025 г. прирост оборота мировой торговли, по предварительной оценке, составил 3,5%, то в 2026 г. данный показатель уменьшится до 2,5%», – говорится в докладе.
Аналитики РАН отмечают, что в 2026 г. мировая торговля будет развиваться на фоне сохраняющегося торгово-политического противостояния, высокой международной напряженности и вероятного замедления роста мировой экономики.
По их оценке, как и в предыдущие годы, доля развитых стран в мировой торговле продолжит снижаться, тогда как вклад развивающихся экономик будет увеличиваться. Существенное влияние на структуру международной торговли окажет политика импортозамещения, которую проводят крупнейшие участники мирового рынка.
Так, США и Евросоюз, следуя целям реиндустриализации и сокращения зависимости от импорта стратегически важных материалов и компонентов, ограничивают ввоз продукции и стимулируют собственное производство. В Китае, в свою очередь, акцент делается на расширение внутреннего рынка и укрепление научно-технического и промышленного потенциала.
Авторы доклада считают, что США, обеспокоенные усилением Китая, по всей вероятности, сохранят ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. Этот фактор будет тормозить развитие международной торговли. В то же время более мягкая по сравнению с американской торговая политика Евросоюза в отношении Китая позволяет относительно оптимистично оценивать перспективы торговли между ЕС и КНР, считают в РАН.
29 декабря «Ведомости» писали, что рост мирового ВВП в 2026 г., по оценкам опрошенных экспертов, может составить от 2,6 до 3,1%. Более весомый вклад в глобальную экономику, как ожидается, будут вносить развивающиеся страны. Индия обладает значительным потенциалом роста, США могут показать увеличение ВВП на уровне 2%, тогда как экономическая динамика в Европе, по мнению экспертов, останется слабой.