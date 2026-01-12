Минфин и экономисты разошлись в прогнозах по курсу рубля на 2026 год

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов заявил, что средний обменный курс доллара в следующем году составит около 88–92 руб./$, если цена на российскую нефть будет около 45–48 $/барр. По его словам, еще более низкие цены на нефть могут привести к дополнительному ослаблению рубля относительно его прогноза.