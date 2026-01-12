Минфин и экономисты разошлись в прогнозах по курсу рубля на 2026 год
Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленного после опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г. Минэкономразвития считает, что в среднем курс будет 92,2 руб./$ в 2026 г.
Ожидания экспертов по среднему курсу варьируются от 80 руб./$ до 95,5 руб./$. Они предполагают, что ослабление российской валюты может произойти под влиянием цен на нефть, укрепления импорта в случае смягчения санкций и сокращения продаж валюты Банком России.
Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов заявил, что средний обменный курс доллара в следующем году составит около 88–92 руб./$, если цена на российскую нефть будет около 45–48 $/барр. По его словам, еще более низкие цены на нефть могут привести к дополнительному ослаблению рубля относительно его прогноза.
В консенсус-опросе приняли участие 20 экономистов из таких организаций, как ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, ПСБ, Альфа-банк, «БКС мир инвестиций», ФГ «Финам», «Т-инвестиции», ИК «Велес капитал», ИК «Регион», «Астра управление активами», «Ренессанс капитал», «Цифра брокер», «Гарда капитал», АКРА, «Эксперт РА», РАНХиГС, ВШЭ, и авторы Telegram-каналов Truevalue и Spydell_finance.