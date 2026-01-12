ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро
Совет утвердил список товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он касается покупок, которые не относятся к товарам для личного пользования, товаров с разрешительным порядком ввоза и вывоза, алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денег, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.
Одобрены также изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, которые необходимы для ввоза автомобилей, купленных гражданами стран союза на иностранных электронных торговых площадках.
Новый порядок электронной торговли в ЕАЭС будет введен с 1 июля этого года.
Сейчас товары электронной торговли, которые физлица заказывают из-за рубежа через маркетплейсы, облагаются пошлиной наравне с международными почтовыми отправлениями между гражданами (для личного пользования). На них беспошлинный порог также составляет 200 евро, а на товары стоимостью выше этой суммы действует пошлина в размере 15%. Таким образом, фактически размер пошлины для товаров e-commerce будет ниже в случае вступления норм в силу, писали «Ведомости».
При этом ранее беспошлинный порог планировалось поэтапно снижать: в 2026 г. до 100 евро, а в 2027 г. до 50 евро, следует из проекта решения совета, опубликованного на сайте ЕЭК в сентябре 2024 г.