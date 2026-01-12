Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЕЭК утвердила порог беспошлинного ввоза в 200 евро

Ведомости

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порог беспошлинного ввоза онлайн-заказов из-за рубежа на уровне 200 евро с возможностью пересмотра в будущем. Товары дороже этой суммы предлагается облагать по ставке 5% от их стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг, передает «Интерфакс».

Совет утвердил список товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он касается покупок, которые не относятся к товарам для личного пользования, товаров с разрешительным порядком ввоза и вывоза, алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денег, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.

Одобрены также изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, которые необходимы для ввоза автомобилей, купленных гражданами стран союза на иностранных электронных торговых площадках.

Новый порядок электронной торговли в ЕАЭС будет введен с 1 июля этого года.

Сейчас товары электронной торговли, которые физлица заказывают из-за рубежа через маркетплейсы, облагаются пошлиной наравне с международными почтовыми отправлениями между гражданами (для личного пользования). На них беспошлинный порог также составляет 200 евро, а на товары стоимостью выше этой суммы действует пошлина в размере 15%. Таким образом, фактически размер пошлины для товаров e-commerce будет ниже в случае вступления норм в силу, писали «Ведомости».

При этом ранее беспошлинный порог планировалось поэтапно снижать: в 2026 г. до 100 евро, а в 2027 г. до 50 евро, следует из проекта решения совета, опубликованного на сайте ЕЭК в сентябре 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте