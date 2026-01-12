Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Юань достиг максимального за 32 месяца значения к доллару

Ведомости

Юань достиг максимума за 32 месяца к доллару после сигнала Центрального банка Китая об умеренном подъеме. Об этом пишет Reuters.

Инвесторы расценили действия регулятора как сигнал о возможности умеренного укрепления валюты. Юань вырос на 4,5% ⁠к доллару в 2025 г. и показал лучший годовой результат ⁠с 2022 г. на фоне масштабной конвертации ⁠экспортерами валютной выручки в конце года. По словам валютных трейдеров, конвертация продолжилась и ‌в 2026 г.

Центробанк Китая объявил срединный фиксированный курс на уровне 7,0108 юаня за доллар.

Банк России период с 31 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г. установил официальный курс юаня на уровне 11,16 руб. В первый день торгов на Московской бирже, 5 января, курс юаня увеличился до 11,41 руб., что на 1,62% выше уровня закрытия предыдущих биржевых торгов (30 декабря). К 9 января он вернулся к значениям конца декабря – до 11,23 руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её