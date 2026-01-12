Юань достиг максимального за 32 месяца значения к доллару

Банк России период с 31 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г. установил официальный курс юаня на уровне 11,16 руб. В первый день торгов на Московской бирже, 5 января, курс юаня увеличился до 11,41 руб., что на 1,62% выше уровня закрытия предыдущих биржевых торгов (30 декабря). К 9 января он вернулся к значениям конца декабря – до 11,23 руб.