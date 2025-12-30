Банк России повысил курсы доллара и евро на 31 декабря
На период с 31 декабря по 12 января Банк России повысил курс доллара на 0,78 руб. до 78,23 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро увеличился на 0,62 руб. до 92,09 руб. Курс юаня повысился на 0,11 руб. до 11,16 руб.
30 декабря «Ведомости» писали, что опрошенные эксперты считают, что экономическая политика президента США Дональда Трампа, снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) при более сдержанной политике других мировых центральных банков, рост госдолга, а также склонность инвесторов к риску и вложениям в развивающиеся экономики продолжат ослаблять доллар в 2026 г. Особенно ярко эта тенденция проявится в первом полугодии, но к концу будущего года американская валюта может отыграть утраченные позиции, полагают аналитики.
24 декабря агентство Bloomberg назвало рубль самой сильной валютой года. По оценке издания, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив только драгоценным металлам.