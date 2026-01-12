В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для бизнеса на УСН

В документе также утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В этом году порог уменьшился с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.