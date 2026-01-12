В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для бизнеса на УСН
Депутаты от ЛДПР и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление трехлетних кредитных каникул для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).
Согласно документу, предприниматели на УСН смогут оформлять льготный период по кредитам на срок до трех лет, но не позднее 31 декабря 2028 г. Если заемщик не укажет конкретные даты, каникулы будут действовать с подачи требования к кредитору и до конца 2028 г.
Мера связана с будущим поэтапным снижением максимального размера доходов, позволяющего не уплачивать НДС, говорится в пояснительной записке. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2026 г. Авторы инициативы считают, что кредитные каникулы помогут предпринимателям спокойнее перестроить финансовые планы и сохранить устойчивость бизнеса.
28 ноября 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому в России с 2026 г. НДС вырастет с 20 до 22%. Льготная ставка в 10% сохранилась для всех социально значимых товаров.
В документе также утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В этом году порог уменьшился с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. В первоначальной версии законопроекта предлагалось сразу снизить сумму с 60 млн до 10 млн руб.