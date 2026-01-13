Базовый индекс Венесуэлы вырос на более чем 130% с момента захвата Мадуро
Ключевой фондовый индекс Венесуэлы Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) вырос более чем на 130% с момента захвата президента страны Николаса Мадуро американской стороной 3 января. Об этом сообщает CNBC.
Как отмечает телеканал, фондовый рынок Венесуэлы после операции США в стране достиг рекордного уровня, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что экономика начнет восстанавливаться.
По мнению аналитиков, ралли отражает оптимизм по поводу того, что экономика Венесуэлы может стабилизироваться «после многих лет неэффективного управления, санкций и дефолтов». Кроме того, по данным CNBC, растут ожидания того, что новое правительство страны сможет привлечь капитал, возобновить добычу нефти и нормализовать отношения с Вашингтоном.
Инвестиционный директор британской компании Aberdeen Энтони Саймонд рассказал телеканалу, что инвесторы начали рассматривать отстранение Мадуро от власти как предварительное условие для смягчения санкций и возможного заключения сделки по реструктуризации.
При этом он отметил, что венесуэльская фондовая биржа неликвидная и труднодоступная для глобальных инвесторов. По его словам, это значит, что колебания цен могут быть значительными. Например, в 2025 г. индекс Bolsa de Venezuela вырос на 1644%.
Силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес 3 января, после чего Венесуэлу возглавила вице-президент Делси Родригес. Американские власти после операции заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Кроме того, Трамп допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».