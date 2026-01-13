Базовый индекс Венесуэлы вырос на более чем 130% с момента захвата Мадуро

Силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес 3 января, после чего Венесуэлу возглавила вице-президент Делси Родригес. Американские власти после операции заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Кроме того, Трамп допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».