Как Дональд Трамп будет управлять Венесуэлой

В остальном Трамп руководствуется смесью идеологических и экономических соображений, уверен Васильев. В частности, идеологически США возвращаются к той политике, которую они вели до Второй мировой, когда у них не было возможностей быть глобальной силой. Но при этом и тогда, и сейчас американцы наводят своеобразный порядок в Западном полушарии, в том числе противодействуя левым силам, говорит Васильев. Сейчас очевидно, что пострадали и российские, и китайские интересы, а вице-президент Венесуэлы оказалась, «мягко говоря, не Жанна д’Арк». Но если раньше регион Латинской Америки был преимущественно сельскохозяйственным, то сейчас экономики этих стран изменились, а значит, и цели США относительно них, продолжает Васильев. И в этом плане мы видим, что Трамп становится преемником традиционного республиканского курса – например, Рональда Рейгана (1981–1989) и Джорджа Буша-младшего (2001–2009), а не MAGA – по взятию под контроль именно нефтяных ресурсов. Куба же теперь, с точки зрения Васильева, обречена на печальный исход и главную скрипку здесь играет имеющий латиноамериканские корни Рубио, для которого борьба с режимом на острове – дело, возможно, всей жизни.