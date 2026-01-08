Как зарубежные СМИ оценили захват США танкера Marinera

Как зарубежные СМИ оценили захват США танкера MarineraИздания считают, что ситуация является очередной демонстрацией военной мощи и влияния США
Американские военные 7 января задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, который на момент операции шел под российским флагом.
Европейское командование ВС США заявило, что судно было задержано на основании ордера Федерального суда из-за нарушения американских санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти США намерены привлечь экипаж танкера к ответственности. По ее словам, Marinera входит в «теневой флот» Венесуэлы и незаконно перевозила венесуэльскую нефть в обход ограничений.
МИД России назвал действия США незаконными и призвал Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного морского права. В ведомстве заявили, что Marinera временно получила разрешение плавать под российским флагом, совершая мирный переход в международных водах и направляясь в один из российских портов. Американская сторона, подчеркнули в МИДе, была заранее уведомлена о гражданском статусе судна и не имела оснований для его остановки и захвата.
Иностранные СМИ рассматривают инцидент как демонстративное ужесточение санкционной политики США и потенциальный источник напряженности в отношениях с Москвой. «Ведомости» собрали реакции зарубежных СМИ на произошедшее.
«США захватили нефтяной танкер под российским флагом в Атлантическом океане в ходе операции с высокими ставками, которая может привести к конфронтации с Кремлем, после того как Москва, по сообщениям, направила подводную лодку для охраны судна.
Захват – первый известный случай захвата американским военным кораблем судна под российским флагом в новейшей истории – является очередной демонстрацией военной мощи и влияния США».
«США захватили в Атлантическом океане два нефтяных танкера, связанных с Венесуэлой, один из которых ходил под российским флагом. Это часть агрессивных усилий президента Дональда Трампа по диктату потоков нефти в Северной и Южной Америке и принуждению социалистического правительства Венесуэлы к союзу.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе субботнего военного рейда в Каракасе США усиливают блокаду судов, находящихся под санкциями и следующих в эту южноамериканскую страну».
«Захват судна усилил напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой. По некоторым данным, Россия также направила военно-морские силы для сопровождения танкера в ходе этого противостояния».
«Эта операция стала, по всей видимости, первым случаем за последнее время, когда американские военные захватили судно под российским флагом.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что захват судна произошел «в полном соответствии с международным правом», добавив, что Великобритания «не будет стоять в стороне, пока в открытом море растет преступная активность».
«Marinera стал третьим нефтяным танкером, захваченным США с начала их кампании против Венесуэлы в начале сентября. В прошлом месяце американские войска захватили два венесуэльских нефтяных танкера, в том числе Centuries и Skipper, на последний из которых в 2022 г. были наложены санкции за его предполагаемую роль в оказании помощи в финансировании иранского Корпуса стражей исламской революции».
«Судно Marinera, которое исторически перевозило венесуэльскую сырую нефть и было внесено в санкционный список министерством финансов, шло под российским флагом. Ранее оно было зарегистрировано в Панаме. Как и другие захваченные танкеры, оно было внесено в санкционный список властями США за участие в торговле иранской нефтью.
Танкер «неделями пытался скрыться от береговой охраны, даже сменил флаг и написал новое название на корпусе, пока его преследовали, в отчаянной и безуспешной попытке избежать правосудия». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала танкер судном теневого флота Венесуэлы. «Судно было признано не имеющим гражданства после того, как оно подняло фальшивый флаг», – сказала она».
«Поддержка Великобританией операции США по захвату нефтяного танкера под российским флагом продемонстрировала важность трансатлантического партнерства в сфере безопасности, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили <…> Британские чиновники заявили Bloomberg, что операция была проведена в удачный момент, чтобы показать Трампу ценность сотрудничества между США и Великобританией в сфере безопасности».