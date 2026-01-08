МИД России призвал США прекратить незаконные действия против танкера Marinera

В МИДе отметили, что танкер Marinera, временно получивший разрешение плавать под флагом России, совершал мирный переход в международных водах Северной Атлантики и направлялся в один из российских портов. Американская сторона, как отметили в ведомстве, была заранее и официально проинформирована о российской принадлежности судна и его гражданском статусе, поэтому не имела оснований для остановки, досмотра или захвата.