МИД России призвал США прекратить незаконные действия против танкера Marinera

МИД России призвал США прекратить незаконные действия против танкера MarineraШтаты пренебрегают международными «правилами игры», считают дипломаты
Россия призывает США вернуться к соблюдению норм международного права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера Marinera. Об этом заявили в МИД России. В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность вооруженной акцией американских военных против судна.
В МИДе отметили, что танкер Marinera, временно получивший разрешение плавать под флагом России, совершал мирный переход в международных водах Северной Атлантики и направлялся в один из российских портов. Американская сторона, как отметили в ведомстве, была заранее и официально проинформирована о российской принадлежности судна и его гражданском статусе, поэтому не имела оснований для остановки, досмотра или захвата.
В министерстве указали, что международное морское право допускает вмешательство в открытом море лишь по строго ограниченному перечню оснований, которые к Marinera неприменимы. Высадка американских военных и фактический захват судна расцениваются Москвой как грубое нарушение свободы судоходства и основополагающих норм морского права, а также как угроза жизни и безопасности членов экипажа.
МИД России выразил сожаление по поводу действий США, которые пренебрегают международными «правилами игры» в сфере морского судоходства. Вашингтон также проявляет готовность создавать международные кризисы, что особенно тревожно на фоне сложных отношений между Россией и США, отметили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что инцидент с Marinera может усилить военно-политическую напряженность в Евро-Атлантическом регионе и снизить порог применения силы против мирного судоходства.
В МИДе отметили, что опасный и безответственный пример США может подтолкнуть другие страны и структуры к аналогичным действиям. Особое внимание в заявлении уделено роли Великобритании. По оценке российской стороны, власти страны, «издавна промышлявшей морским разбоем», уже заявили о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики.
МИД России также отверг ссылки США на национальное санкционное законодательство, подчеркнув, что односторонние ограничительные меры не имеют международной легитимности и не могут оправдывать захват судов в открытом море. Ведомство потребовало обеспечить гуманное обращение с экипажем Marinera и не препятствовать скорейшему возвращению российских граждан на родину.
7 января военные США задержали нефтяной танкер Marinera, который находился под российским флагом в Северной Атлантике, на основании ордера Федерального суда. Причиной Европейское командование ВС страны назвало нарушение американских санкций.