Кто из российских политиков отреагировал на захват Мадуро и танкера с флагом РФ

Кто из российских политиков отреагировал на захват Мадуро и танкера с флагом РФВ России назвали «пиратством» и «империализмом» действия США
3 января американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. На следующий день их доставили в Федеральный суд Нью-Йорка, где предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия. Виновность Мадуро и его жена не признали, следующее слушание по их делам назначили на 17 марта.
Через четыре дня, 7 января, в Северной Атлантике военные США остановили нефтяной танкер Marinera, который шел под российским флагом. По данным Европейского командования ВС США, это сделали по ордеру Федерального суда из-за того, что танкер нарушил американские санкции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс позже заявил, что танкер Marinera притворился российским для обхода санкций США.
Официально в Кремле пока не давали комментариев по захвату Мадуро и суду над ним в США, а также по ситуации с танкером под флагом РФ. «Ведомости» собрали реакцию российских политиков и дипломатов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Захват президента Венесуэлы и его супруги будет крайне негативно воспринят в регионе. «Захват Николаса Мадуро с женой добавит лютой ненависти к гринго в Латинской Америке», – заявил Медведев (цитата по ТАСС).
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Действия США по захвату президента Венесуэлы являются «разбоем» и «преступлением», заявил Небензя. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он призвал американское руководство немедленно освободить Мадуро и его супругу.
«Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – сказал дипломат.
По его словам, произошедшее стало для многих «предвестником возвращения в эпоху бесправия». Небензя подчеркнул, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться диалогом, а мировое сообщество не может позволить Вашингтону «самоутвердиться в роли некоего высшего судьи». Он также заявил о твердой солидарности России с народом Венесуэлы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова усомнилась в заявлениях США о якобы «бескровной» операции в Венесуэле и заявила, что подобные формулировки игнорируют гибель мирных граждан.
«То есть как никто не погиб?! А граждане Венесуэлы и Кубы, они что, не люди? Когда США говорят, что операция прошла бескровно, они их за людей не считают? Кто дал им такое право?» – сказала она. Дипломат также отметила отсутствие должной реакции международных организаций, включая ООН, на гибель людей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости похищения американцами главы Чечни по аналогии с Мадуро. Он назвал такие слова трусливыми и унизительными. «Даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина», – сказал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что подобные заявления подтверждают попытки сорвать мирное урегулирование, и подчеркнул, что любая попытка силового давления обречена на провал.
Ахмед Дудаев, и. о. зампреда правительства Чечни – министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, назвал «идею» Зеленского о похищении Кадырова «новым дном». «Это не стратегия, это – клинический случай. У тебя даже фантазии второсортные, как и твои сериалы», – написал чеченский политик в ответ Зеленскому.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас
Клишас заявил, что задержание российского нефтяного танкера является откровенным пиратством. По его словам, после операции США в Венесуэле Вашингтон перешел к силовым действиям в открытом море.
«США занялись откровенным пиратством в открытом море – все по их пресловутым "правилам" в нарушение норм международного права», – написал он.
Депутаты Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов назвал действия США «похищением действующего президента суверенного государства» и заявил, что стремление президента США Дональда Трампа к мировому господству обречено на провал. По его словам, произошедшее – это сознательное разрушение всей создававшейся веками системы международных отношений и попытка заменить нормы ООН «правом сильного».
Политик подчеркнул, что после нападения на Венесуэлу Трамп фактически объявил Латинскую Америку своей собственностью, а обвинения в адрес Николаса Мадуро в распространении наркотиков назвал проявлением цинизма и лицемерия. Зюганов заявил, что Мадуро стал «главным политическим заключенным планеты», и призвал силы бороться за его освобождение.
Председатель комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Захват судна под российским флагом в международных водах является нарушением морского права и конвенций ООН. «Это пиратство XXI века со стороны англосаксов», – сказал Слуцкий (цитата по ТАСС). Он отметил, что ссылки на санкционный режим не могут служить оправданием подобных действий.
Первый зампред комитета по международным делам, член ЕР Светлана Журова
Депутат заявила, что действия США в отношении Венесуэлы не имеют отношения к борьбе за демократию и продиктованы стремлением к экономическому контролю. По ее словам, требования прекратить связи с Россией и навязывание эксклюзивного сотрудничества с США в нефтяной сфере выглядят опасно.
«Сегодня – Венесуэла, завтра – другая страна, в которой, например, есть газ», – подчеркнула парламентарий.
Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев
Журавлев назвал захват гражданского судна силами США «обыкновенным пиратством» и заявил, что речь идет о вооруженном захвате судна под государственным флагом Российской Федерации. По его мнению, на подобные шаги следует отвечать жестко и оперативно.