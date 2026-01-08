Кто из российских политиков отреагировал на захват Мадуро и танкера с флагом РФ

«То есть как никто не погиб?! А граждане Венесуэлы и Кубы, они что, не люди? Когда США говорят, что операция прошла бескровно, они их за людей не считают? Кто дал им такое право?» – сказала она. Дипломат также отметила отсутствие должной реакции международных организаций, включая ООН, на гибель людей.