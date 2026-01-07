Газета
Политика

Захарова отвергла заявления США о бескровной операции в Венесуэле

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире на радио Sputnik, что была до глубины души возмущена отчетом США об атаке на Венесуэлу.

Дипломат напомнила, что американские власти, описывая операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, объявили о ее «бескровности».

«То есть как никто не погиб?! А граждане Венесуэлы и Кубы, они что, не люди? Когда США говорят, что операция прошла бескровно, они их за людей не считают? Кто дал им такое право?» – подчеркнула Захарова.

Число жертв атаки США на Венесуэлу выросло до 80

Политика / Международные новости

По его словам, с точки зрения норм дипломатической риторики это неприемлемо и особенно громко об этом говорили Венесуэла и Куба, чьи граждане пострадали при американской атаке. И несмотря на вопиющую ситуацию, ООН молчит, указала представитель МИДа.

3 января американские силы похитили Мадуро и Флорес из Венесуэлы после атаки на страну. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину. Следующее заседание по этому делу состоится 17 марта.

Постоянный представитель РФ при ОНН Василий Небензя в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле назвал разбоем действия США в отношении Мадуро. Он напомнил, что Москва осуждает вооруженную операцию против страны.

