Захарова отвергла заявления США о бескровной операции в Венесуэле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире на радио Sputnik, что была до глубины души возмущена отчетом США об атаке на Венесуэлу.
Дипломат напомнила, что американские власти, описывая операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, объявили о ее «бескровности».
«То есть как никто не погиб?! А граждане Венесуэлы и Кубы, они что, не люди? Когда США говорят, что операция прошла бескровно, они их за людей не считают? Кто дал им такое право?» – подчеркнула Захарова.
По его словам, с точки зрения норм дипломатической риторики это неприемлемо и особенно громко об этом говорили Венесуэла и Куба, чьи граждане пострадали при американской атаке. И несмотря на вопиющую ситуацию, ООН молчит, указала представитель МИДа.
3 января американские силы похитили Мадуро и Флорес из Венесуэлы после атаки на страну. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Они не признали свою вину. Следующее заседание по этому делу состоится 17 марта.
Постоянный представитель РФ при ОНН Василий Небензя в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле назвал разбоем действия США в отношении Мадуро. Он напомнил, что Москва осуждает вооруженную операцию против страны.