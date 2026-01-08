Вэнс: танкер Marinera притворился российским для обхода санкций США

США 7 января захватили в Атлантическом океане два нефтяных танкера Marinera и Sophia, связанных с Венесуэлой, один из которых шел под российским флагом. Это часть действий президента Дональда Трампа по контролю потоков нефти в Северной и Южной Америке, отмечает Reuters. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе субботнего военного рейда в Каракасе США усиливают блокаду судов, находящихся под санкциями и следующих в эту южноамериканскую страну, входящую в ОПЕК, и обратно.