Вэнс: танкер Marinera притворился российским для обхода санкций США

Вэнс: танкер Marinera притворился российским для обхода санкций СШАСША 7 января захватили два судна в Атлантическом океане
Задержанный военными США нефтяной танкер Marinera, который находился под флагом РФ, притворялся российским. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер, – заявил Вэнс. – Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим» (цитата по Reuters).
США 7 января захватили в Атлантическом океане два нефтяных танкера Marinera и Sophia, связанных с Венесуэлой, один из которых шел под российским флагом. Это часть действий президента Дональда Трампа по контролю потоков нефти в Северной и Южной Америке, отмечает Reuters. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе субботнего военного рейда в Каракасе США усиливают блокаду судов, находящихся под санкциями и следующих в эту южноамериканскую страну, входящую в ОПЕК, и обратно.
Судно Marinera, ранее известное как Bella-1, было пустым, но США утверждают, что оно и Sophia входят в «теневой флот» танкеров, используемых для перевозки нефти из Венесуэлы и Ирана.
«Единственный разрешенный вид морских перевозок энергоносителей будет соответствовать американскому законодательству и требованиям национальной безопасности», – заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.
Трамп открыто говорил о намерении контролировать запасы нефти Венесуэлы совместно с американскими нефтяными компаниями после захвата Мадуро, которого он назвал «диктатором-наркоторговцем, действующим в сговоре с врагами Вашингтона».
«Наглое применение силы Соединенными Штатами против Венесуэлы и их требование принципа «Америка прежде всего» в случае, если Венесуэла распорядится своими нефтяными ресурсами, являются типичными актами запугивания», – заявила журналистам представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.