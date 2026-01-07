Газета
Главная / Политика /

США задержали танкер Marinera под флагом России в Атлантическом океане

Причиной стало нарушение американских санкций
Ведомости

США задержали российский нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане на основании ордера федерального суда. Об этом объявило Европейское командование вооруженных сил страны в соцсети X.

По данным командования, судно задержано за нарушение американских санкций. В операции приняли участие минюст США и министерство внутренней безопасности страны в координации с Пентагоном.

6 января МИД России заявил, что с тревогой следит за ситуацией, при которой военные США и НАТО уделяют повышенное внимание Marinera. По мнению ведомства, судно привлекает повышенное и не соразмерное его гражданскому статусу внимание и причины этого непонятны.

В МИДе напомнили, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России, его плавание целиком соответствует нормам международного морского права. В то же время на протяжении нескольких дней за Marinera следует корабль береговой охраны США.

