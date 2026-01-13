Трамп призвал ФРС снизить ставку на фоне низкой инфляции США
Низкий уровень инфляции в США позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) США снизить процентную ставку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Отличные (низкие) показатели инфляции в США. Это значит, что [глава ФРС] Джером “Слишком поздно” Пауэлл должен существенно снизить процентные ставки! Если он этого не сделает, он так и останется [под псевдонимом] “Слишком поздно”», – написал он в Truth Social.
Бюро статистики труда США опубликовало 13 января данные инфляция в стране по итогам декабря – она выросла на 0,3% и составила 2,7% в годовом выражении. Индекс цен на жилье вырос на 0,4% в декабре, индекс цен на продукты питания – на 0,7% за месяц. Индекс цен на энергоносители вырос на 0,3% в декабре.
В декабре 2025 г. ФРС третий раз подряд снизила процентную ставку – на 0,25 процентных пункта (п. п.) до 3,5–3,75%. Пауэлл признал, что, несмотря на недостаток официальных данных, активность на рынке труда сокращается, что ухудшает и мнения домохозяйств и компаний о происходящем. Тогда Пауэлл смешанно высказался об уровне инфляции – по его словам, она еще «несколько превышает» долгосрочный целевой показатель ФРС в 2%.