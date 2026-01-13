Трамп призвал ФРС снизить ставку на фоне низкой инфляции США

В декабре 2025 г. ФРС третий раз подряд снизила процентную ставку – на 0,25 процентных пункта (п. п.) до 3,5–3,75%. Пауэлл признал, что, несмотря на недостаток официальных данных, активность на рынке труда сокращается, что ухудшает и мнения домохозяйств и компаний о происходящем. Тогда Пауэлл смешанно высказался об уровне инфляции – по его словам, она еще «несколько превышает» долгосрочный целевой показатель ФРС в 2%.