Китай зафиксировал рекордный торговый профицит в $1,2 трлн в 2025 году
Китай в 2025 г. зафиксировал крупнейший в мировой истории торговый профицит – $1,2 трлн, что на 20% больше показателя 2024 г. Рост обеспечен за счет переориентации экспорта с США на развивающиеся рынки Азии, Африки и Латинской Америки, пишет CNN со ссылкой на данные таможенной службы КНР.
Экспорт в США сократился на 19,5% на фоне торгового противостояния, но поставки в другие регионы выросли: в Африку – на 26,5%, в страны АСЕАН – на 14%, в ЕС – на 9%, в Латинскую Америку – на 8%.
Значительный вклад внесли высокотехнологичные товары. Экспорт электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей увеличился на 27%, а промышленного оборудования и роботов – на 13%.
При этом профицит, достигший значительных масштабов, обостряет торговые конфликты с партнерами по всему миру. Они обвиняют Китай в нечестной конкуренции и чрезмерном производстве. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Пекин заявил, что растущий торговый дисбаланс является неустойчивым.
Профицит также укрепил позиции Китая в торговых переговорах с США, завершившихся октябрьским перемирием между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Стороны договорились снизить пошлины на китайские товары до 20% после их кратковременного повышения до 145%.
Аналитики сомневаются, что Китай сможет сохранить такие темпы экспорта в 2026 г., учитывая растущее давление со стороны стран, «защищающих свои рынки». Внутренние проблемы, включая кризис в секторе недвижимости и слабый потребительский спрос, также создают вызовы для экономической модели, сильно зависящей от внешнего рынка.
10 января Российская академия наук (РАН) опубликовала исследование, согласно которому прирост оборота мировой торговли в 2026 г. замедлится до 2,5% против 3,5% по итогам 2025 г. Аналитики РАН отмечают, что в 2026 г. мировая торговля будет развиваться на фоне сохраняющегося торгово-политического противостояния, высокой международной напряженности и вероятного замедления роста мировой экономики.