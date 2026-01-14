Bloomberg: внутренние торговые барьеры в ЕС оказались дороже угроз Трампа
Торговые трения внутри Европейского союза (ЕС) обходятся экономике блока дороже, чем самые высокие пошлины, которые угрожал ввести президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg со ссылкой на Европейский центральный банк (ЕЦБ). Согласно исследованию ЕЦБ, издержки эквивалентны пошлинам в 67% на товары и 95% на услуги.
Как следует из статьи экономистов ЕЦБ, ключевыми барьерами являются различия в национальных правилах, громоздкие административные процедуры и антиконкурентная практика. До заключения торгового соглашения с США прошлым летом Трамп рассматривал возможность введения 50%-ных пошлин на все поставки из ЕС.
Авторы исследования подчеркивают, что углубление интеграции и устранение внутренних препятствий критически важны для повышения конкурентоспособности ЕС и смягчения последствий внешних торговых напряжений. По их оценкам, даже снижение барьеров всего на 2% могло бы полностью компенсировать долгосрочный ущерб от потенциальных высоких американских пошлин.
Экономисты отмечают, что достижение стандартов Нидерландов – одной из наиболее интегрированных стран ЕС – могло бы сократить торговые трения примерно на 8 п. п. для товаров и на 9 п. п. для услуг, увеличив трансграничную торговлю и благосостояние. При этом в статье признается, что устранение всех барьеров нецелесообразно, особенно если они связаны с потребительскими предпочтениями или объективными ограничениями.
Исследование усиливает аргументацию ЕЦБ в пользу реформ единого рынка, который президент банка Кристин Лагард регулярно называет основой экономического процветания и «первой линией обороны» Европы в условиях быстро меняющегося геополитического ландшафта.
14 января Politico писало, что Европарламент приостановил решение по торговым переговорам с США на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию.